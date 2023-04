Italiano: “Abbiamo giocato con intelligenza per salvare il vantaggio”

L’allenatore viola tra finale di Coppa Italia e Campionato. “50 partite, stop e poi la forza di ripartire”

27-04-2023 23:50

Una gioia incredibile quella di Vincenzo Italiano, che porta la Fiorentina in finale in Coppa Italia. “È stata un’annata incredibile – ha detto l’allenatore nel post-partita – era la nostra 50esima partita stagionale e continuiamo a vincere. Abbiamo giocato con intelligenza supportati da un pubblico fantastico. Siamo felici di aver regalato questo sogno a tutta Firenze”.

Italiano si sofferma sulla strategia tattica adottata: “Subire gol poteva compromettere ancora una volta una partita che ci vedeva in vantaggio. Abbiamo cercato di non concedere nulla alla Cremonese e lo abbiamo fatto bene. Il nostro obiettivo era non subire gol e arrivare in finale. Abbiamo imparato dalla Conference League”.

Un modo di interpretare il match che ha coinvolto tutti i giocatori viola. “Avevamo preparato soprattutto per non concedere nulla agli avversari – sottolinea l’allenatore viola – e anche chi ha più inventiva ha giocato con il ricordo delle due partite di Conference. Chiaro che avevamo anche voglia di fare più spettacolo, ma con una partita andata-ritorno abbiamo scelto di sfruttare il vantaggio acquisito”. Il pensiero va quindi al Campionato: “Speriamo che trovino il guizzo già domenica in campionato”. Campionato che si lega inevitabilmente alla Coppa Italia e alla Conferenze League. “Le tre competizioni qualcosa tolgono – evidenzia Italiano – noi siamo alla 50esima partita, altre squadre sono a 31-32. Abbiamo perso qualcosa in campionato, ma abbiamo avuto la forza di ripartire e possiamo avere modo di recuperare punti”. Il tutto in attesa della finale contro l’Inter da giocare il 24 maggio a Roma.