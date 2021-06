Italiano allenatore della Fiorentina: è ufficiale

Vincenzo Italiano è il nuovo allenatore della Fiorentina. La Viola ha infatti annunciato come l’ormai ex tecnico dello Spezia si siederà sulla panchina della squadra toscana nella prossima stagione, secondo mister dopo Gattuso nell’incredibile giugno che i tifosi stanno vivendo.

Pochi giorni dopo l’addio al Napoli causa mancata qualificazione alla Champions, Gattuso era stato annunciato come tecnico della Fiorentina. Tre settimane dopo però, il litigio con la società per una questione di calciomercato che vedeva coinvolto il suo manager Mendes, con conseguente addio.

La Fiorentina ha così virato su Italiano, reduce da una buona prima stagione in Serie A con lo Spezia, portato in maniera storica nella massima serie e dunque tenuto al livello più alto della piramide italiana. Giorni di attesa per liberarlo dal team ligure e dunque l’annuncio.

Per l’addio di Italiano, lo Spezia riceve in cambio il difensore Petko Hristov, 22enne bulgaro che ha giocato la scorsa stagione come colosso della difesa della Pro Vercelli. Ora il ritorno alla Fiorentina per essere ceduto ai bianconeri in vista del 2021/2022.

Come giocherà la Fiorentina con Vincenzo Italiano? L’ex mister del Trapani predilige il 4-3-3, che sarà disegnato in base ad acquisti e cessioni da parte della società di Commisso. L’obiettivo numero uno è ovviamente quello di confermare Vlahovic, bomber assoluto nell’ultima annata.

Non farà parte della Fiorentina 2021/2022 invece Borja Valero, che ha appeso gli scarpini al chiodo, e a meno di sorprese neanche Franck Ribery, svincolatosi nel silenzio nonosante la volontà di continuare a far parte della squadra fiorentina anche nella prossima, e sempre più vicina, annata.

OMNISPORT | 30-06-2021 17:59