Italiano avvisa lo Spezia: "Il Cagliari è fortissimo"

Il magro bottino di due punti nelle ultime cinque partite e il cambio di marcia di Cagliari e Torino hanno avvicinato lo Spezia alla zona retrocessione, distante ora solo quattro punti.

Va da sé che la gara del “Picco” contro il Cagliari attualmente terz’ultimo può valere una bella fetta di salvezza per gli Aquilotti, rivelazione della prima parte di stagione.

Vincenzo Italiano non ha nascosto alla vigilia la delicatezza del match:

Le ultime prove sono state all’altezza della discontinuità:

“I ragazzi sanno che non va bene alternare un tempo in un modo e uno in un altro, ma penso che non sia qualcosa di voluto. Da adesso in poi dobbiamo alzare l’asticella dell’attenzione, essere poco superficiali e dare anche più del 100%, che a volte può non bastare”.