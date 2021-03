L'annuncio dello Spezia: "Estevez positivo al Covid-19"

Un nuovo positivo al Covid-19 in casa Spezia. Si tratta di Nahuel Estevez. Si tratta del terzo calciatore della prima squadra dopo Provedel e un altro calciatore il cui nome non è ancora stato rivelato.

Come comunicato dal club, il centrocampista argentino è già in isolamento e al momento è asintomatico. “Lo Spezia Calcio comunica che, a seguito del ciclo di tamponi di controllo, il calciatore Nahuel Estevez è risultato positivo. Attualmente asintomatico, il centrocampista argentino è già in isolamento come previsto dal protocollo”.

Tra i positivi nel gruppo squadra spezzino c’è anche un membro dello staff il cui nome non è stato comunicato.

Lo Spezia sabato sfiderà il Cagliari al Picco in una delicata sfida salvezza.

OMNISPORT | 17-03-2021 13:33