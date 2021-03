Serie A, Spezia-Cagliari: probabili formazioni

Alle ore 18.00 di sabato pomeriggio, allo stadio Picco sfida salvezza tra Spezia e Cagliari.

Periodo nero per gli spezzini, che non vincono da cinque partite avendo collezionato appena due punti. I sardi dopo un buon inizio di Semplici in panchina hanno trovato appena un punto nelle ultime due ma la zona salvezza rimane a portata di mano e un successo potrebbe rivelarsi fondamentale.

Tra le fila dello Spezia, diversi sarebbero gli assenti: Estevez (positivo al Covid), Sala, Nzola, Mattiello, Saponara e Provedel. Qualche dubbio ancora da sciogliere per Italiano soprattutto in difesa.

Nel Cagliari, Semplici dovrebbe fare a meno di quattro interpreti: Luvumbo, Sottil, Traponi e Rog. Sulle scelte pochi dubbi per il mister toscano, che confermerà quasi la stessa formazione schierata nelle partite precedenti.

PROBABILI FORMAZIONI

Spezia (4-3-3): Zoet; Vignali, Erlic, Ismajli, Bastoni; Sena, Ricci, Maggiore; Verde, Piccoli, Gyasi. All. Italiano

Cagliari (3-5-2): Cragno; Ceppitelli, Godin, Rugani; Nandez, Marin, Nainggolan, Duncan, Lykogiannis; Joao Pedro, Simeone. All. Semplici

OMNISPORT | 19-03-2021 10:24