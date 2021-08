Italvolley, parte l'era De Giorgi: "Qualità e entusiasmo per ricominciare"

Dopo la cocente delusione di Tokyo l’Italvolley maschile volta pagina ed è pronta per Euro 2021.

In Giappone gli Azzurri sono usciti ai quarti contro l’Argentina, fallendo l’ingresso tra le prime quattro dopo 29 anni di presenza ininterrotta almeno in semifinale, ma l’occasione per il riscatto è data dalla rassegna continentale che segnerà il debutto in panchina di Ferdinando De Giorgi al posto di Gianlorenzo Blengini.

L’ex palleggiatore della trionfale era Velasco, reduce da due scudetti consecutivi vinti alla guida di Civitanova, è stato intervistato da ‘Rai Sport’ a tre giorni dal debutto a Ostrava contro la Bielorussia, prima avversaria di un girone privo di avversari di livello, a parte la Bulgaria, e completato da Montenegro, Repubblica Ceca e Slovenia.

Quarti di finale obiettivo minimo, quindi, per riscattare le ultime due deludenti partecipazioni all’Europeo e iniziare al meglio il triennio che, passando per il Mondiale 2022 in, condurrà all’Olimpade di Parigi nel 2024:

“Essere ct dell’Italia è una responsabilità e un’emozione – ha dichiarato De Giorgi – L’obiettivo è costruire un ambiente nel quale ci sia disponibilità e volontà ad apprendere. Non vogliamo metterci limiti, ma siamo realisti e sappiamo di non essere i più forti del mondo. Il gruppo deve crescere, ma c’è qualità ed entusiasmo e vedo la fame giusta che è un elemento che non deve mai mancare”.

L’Olimpiade per il momento è lontana: “Parigi 2024? Serve programmazione, tre anni non sono pochi: si può fare un buon percorso a patto di avere le idee chiare” ha concluso De Giorgi.

OMNISPORT | 30-08-2021 12:35