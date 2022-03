Jack Miller: "Voglio lasciarmi alle spalle il Qatar"

16-03-2022 18:58

Il centauro della Ducati Jack Miller ha parlato in vista del Gran Premio dell’Indonesia di domenica: “Sono felice di tornare in pista questo fine settimana e potermi finalmente lasciare alle spalle la gara del Qatar”.

“La stagione non è sicuramente partita come speravamo, ma a Losail eravamo in una buona posizione e se non avessimo avuto un problema tecnico avremmo sicuramente potuto puntare ad un buon risultato. Spero quindi di poter proseguire nella stessa direzione e compiere altri passi avanti per potermi riscattare domenica. Sono pronto ad affrontare qualsiasi condizione con l’obiettivo di ottenere un buon risultato”.

OMNISPORT