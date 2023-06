Il velocista azzurro sarà tra i partecipanti della tappa francese della Diamond League e alla vigilia della sua prima gara outdoor conferma tutta la voglia di farsi trovare pronto.

08-06-2023 17:22

Finalmente Marcell Jacobs! Il campione olimpico italiano dei 100 metri, dopo l’infortunio che non gli ha permesso di scendere in pista al Golden Gala, torna a correre in un appuntamento ufficiale e lo farà nella tappa parigina di Diamond League.

L’appuntamento è per venerdì 9 giugno quando si accenderanno i riflettori sullo stadio Charlety.

Nella conferenza stampa della vigilia, come riportato dai canali Fidal, l’atleta di Desenzano ha affermato: “Sono qui per divertirmi e cominciare finalmente la mia stagione. Ora stiamo bene, se siamo a Parigi è perché siamo pronti per gareggiare e metterci in gioco. È la prima gara, che in realtà doveva essere la terza, ci siamo detti che le problematiche delle stagioni scorse non dovevano ripetersi, e che prima di tutto ci dovesse essere ‘continuità’ a livello fisico. La cosa più importante è stare bene fisicamente e mentalmente: volevo esser sicuro di gareggiare senza rischiare nulla e dover interrompere la stagione”.

Accanto a lui alcuni dei rivali più accreditati: l’oro mondiale dei 200 metri Noah Lyles (USA), il keniano Ferdinand Omanyala e l’altro americano Ronnie Baker.

A chi gli chiede se è nervoso, Jacobs risponde così: “No, sono tranquillo, quando vedevo gli altri gareggiare sapevo che una corsia era la mia, e non è stato semplice. Ma questo mi ha portato a essere sempre più forte e mi ha dato tanta energia e ancora più voglia di dedicarmi a quello che faccio. Tutti i miei avversari di domani hanno già corso, sono l’unico che non ha ancora il tempo quest’anno: mi sarà da stimolo”.

Il primo step verso Budapest è ad un passo, Marcell Jacobs ha dichiarato più volte che l’obiettivo del 2023 resta mettersi al collo l’unica medaglia che gli manca.