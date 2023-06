Jacobs, il messaggio ai tifosi

Il campione olimpico punta a Budapest :"Terapie dolorose, ma torneremo presto a divertirci insieme".

27-06-2023 23:19

Con una storia su ‘Instagram’ Marcell Jacobs aggiorna i tifosi sulla sua situazione psico – fisica: “Volevo ringraziarmi per i messaggi di incoraggiamento, mi hanno dato la carica e l’energia di cui avevo bisogno; in questo periodo sono rimasto sul pezzo, ho fatto quello che dovevo fare. Le terapie per poter recuperare il prima possibile sono state abbastanza dolorose, tutto procede nella maniera migliore: non vedo l’ora di ritornare in pista e di gareggiare in vista del Mondiale; presto torneremo a divertirci insieme”.

I Giochi Europei sono stati l’ennesima frenata per il campione olimpico, che in Diamond League a Parigi ha corso i 100 metri in 10.21, concludendo in settima piazza.