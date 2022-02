Jacobs, l'allenatore è contento: "Bene aver vinto"

04-02-2022 20:25

Buona la prima per Marcell Jacobs, che si è imposto a Berlino nei 60 metri indoor, prima uscita dopo i due ori vinti a Tokyo 6 mesi fa. Il tempo di 6.51 soddisfa l’allenatore Paolo Camossi: “Sono contento: in batteria aveva corso duro e in finale era sciolto, è riuscito a lasciarsi andare. L’importante per oggi era vincere. Gli avversari con cui si misurava potevano infastidirlo: sono davvero contento per come sia andata questa prima uscita”.

L’Azzurro ha il calendario pieno: “Gareggeremo l’11 a Lodz, poi andremo a Lievin il 17, i campionati italiani e vedremo se una gara prima dei Mondiali di Belgrado. L’importante è stare bene, lui sta bene e l’importante è quello. Oggi l’atletica è un po’ cambiata. una volta c’era solo un appuntamento, ora ogni gara di Diamond League è importante: bisogna avere standard e prendere il picco a Mondiali, Europei o Olimpiadi”, sono le parole di Camossi alla Rai.

