James Rodriguez vola in Qatar: vicino l'addio all'Everton

L’avventura di James Rodriguez all‘Everton è ai titoli di coda. Il centrocampista offensivo colombiano è volato in Qatar per trattare il trasferimento in Medio Oriente. A rivelare la notizia è la BBC, che ha rivelato le ultime informazioni sul possibile addio dell’ex Real Madrid ai ‘Toffees’.

L’addio di Carlo Ancelotti, che ha lasciato la panchina dell’Everton per sedersi nuovamente su quella del Real Madrid, ha cambiato i piani di James Rodriguez. Il colombiano non è ancora sceso in campo in questa stagione. Il 30enne è fuori dal progetto del nuovo manager del club di Liverpool, Rafa Benitez, che non lo ha mai schierato nelle prime gare.

In estate, James poteva tornare in Portogallo, ed esattamente al Porto, club in cui ha militato dal 2010 al 2013, ma le parti non hanno trovato l’intesa totale e la trattativa è saltata. Ora l’interessamento di un club qatariota, che potrebbe accelerare già nelle prossime ore e chiudere la trattativa. Il trasferimento in Medio Oriente (la finestra di mercato è aperta fino al 30 settembre) potrebbe essere, infatti, la soluzione che accontenta tutti.

“Sto bene fisicamente. Non credete a tutto quello che dicono. Mi sto allenando bene, mi sento bene e sono pronto per i prossimi eventi” ha dichiarato James Rodriguez l’11 settembre attraverso il suo profilo Twitch.

L’avventura di James all’Everton può concludersi dopo appena una stagione. Il colombiano classe 1991 era arrivata a parametro zero dal Real Madrid su richiesta di Carlo Ancelotti, che lo aveva già avuto a disposizione nelle ‘Merengues’ e al Bayern Monaco. Nella passata stagione, Rodriguez ha collezionato 6 goal e 9 assist in 26 presenze. Un bottino importante, prima della rottura e un addio che è sempre più vicino.

