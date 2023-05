Jannik Sinner: "Pronto a tornare più forte, ho imparato qualcosa"

Il tennista altoatesino ha mandato un messaggio sui social

17-05-2023 20:12

Jannik Sinner è tornato a parlare dopo la prematura eliminazione agli Internazionali d’Italia per mano dell’argentino Cerundolo. Il tennista azzurro si è rivolto ai tifosi sui social lanciando un messaggio chiaro: “Una giornata come ieri fa male, ancora di più qui a Roma. Però so di aver imparato qualcosa e tornerò più forte di prima”.

La delusione di Roma non può cancellare quanto di buono fatto nei primi mesi dell’anno: “Non voglio dimenticare tutti i momenti positivi di quest’anno fino ad ora. Mi rendo conto che è stata la mia miglior stagione fino ad adesso, quindi non ci sono né rimorsi né rimpianti, vado avanti!”.

“So che posso fare molto meglio e lavorerò duro per arrivarci – ha detto Sinner, che dalla prossima settimana sarà a Parigi per il Roland Garros -. Grazie per il supporto questa settimana, conta tantissimo per me. Complimenti a Cerundolo per la partita di ieri ed in bocca al lupo per il resto del torneo. Ci vediamo l’anno prossimo Roma!”.