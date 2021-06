Javi Martinez a sorpresa: firma con il Qatar SC, è ufficiale

Un Mondiale e un Europeo vinti con la Spagna, quindi tanti altri titoli prestigiosi in Germania: dopo nove stagioni Javi Martinez lascia il Bayern Monaco per trasferirsi a parecchi chilometri di distanza dalla Baviera, al Qatar Sports Club.

L’ufficialità è arrivata proprio dalla squadra qatariota che, tramite un tweet, ha diffuso un video dello spagnolo che ha salutato i suoi nuovi tifosi:

“Un saluto a tutti i miei amici del Qatar SC. Sono felice di annunciare che ci vedremo molto presto”.

Il giocatore saluta il Bayern Monaco dopo 268 presenze (14 reti) e dopo aver contribuito alla conquista di 24 trofei (tra cui 9 Bundesliga, 2 Champions, 2 Supercoppe europee e 2 Mondiali per club): per lui sarà anche l’opportunità di giocare in un nuovo Paese dopo Germania e Spagna (con l’Athletic Bilbao, nel 2010, è stato nominato “giocatore rivelazione dell’anno” da Don Balón (tra l’altro per l’ultima edizione esistente).

Fondamentale, per il centrocampista, in scadenza a fine di giugno, l’esperienza sotto la guida di Pep Guardiola, che ne ha rafforzato le caratteristiche relative all’intelligenza tecnico-tattica in mediana (periodo importante della carriera dello spagnolo, tanto da portarlo a definire Pep “il migliore al mondo”): adesso il Qatar, raccogliendo l’eredità di giocatori quali Samuel Eto’o e Jay Jay Okocha.

OMNISPORT | 20-06-2021 15:43