Jayson Tatum deluso: “Dobbiamo reagire subito”

18-05-2022 10:22

Sconfitta per i Boston Celtics che devono arrendersi ai Miami Heat, in Gara 1 delle finali di Conference.

In realtà per Boston la partita non era iniziata male, a fine primo tempo infatti la situaizone era sotto controllo con i Celtics in partita e sotto di 2 lunghezze. Poi il crollo: il terzo tempo è stato quello in cui Boston si è sgretolato, mettendo a referto soltanto 14 punti contro i 39 di Miami.

Una sconfitta chefa male, dalla quale però gli uomini di coach Ime Udoka voglio assolutamente ripartire.

“Così non va bene perché non abbiamo fatto girare bene la palla. Nel corso dei Playoff riuscivamo a reagire quando le cose si mettevano male, dopo un timeout entravamo con qualcosa di diverso ma oggi non ci siamo riusciti. Mi assumo tutte le responsabilità, è giusto che io sia il primo a prendersi la colpa di quanto successo oggi: devo fare meglio, devo giocare meglio e guidare meglio la squadra. Non vedo l’ora che arrivi la prossima partita per reagire” .

Queste le parole di Jayson Tatum, che ha messo a referto 29 punti conditi da otto rimbalzi e sei assist.

