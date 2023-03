Jerome Rothen non ha dubbi: "Mourinho è l'uomo giusto per il Psg"

Per l'opinionista di RCM il tecnico della Roma delve essere il post Galtier

21-03-2023 22:37

A parlare del prossimo futuro di Josè Mourinho è stato Jerome Rothen, ex calciatore e oggi opinionista di punta di RMC Sport. Secondo l’ex centrocampista del Psg Mourinho sarebbe l’uomo giusto per risollevare le sorti del club francese.

Ecco le sue parole: “Innanzitutto non chiedo che Christophe Galtier venga sollevato dall’incarico. Ma se questa sarà la decisione della proprietà, credo che si debba pensare solo a José Mourinho. È un allenatore tosto, un allenatore che ha vinto e che ha vissuto tante esperienze. Sarebbe rispettato da tutti i giocatori nello spogliatoio. Regnerebbe una disciplina che è scomparsa da tanti anni. Non lascerebbe passare nulla, non avrebbe alcun timore dei giocatori e del loro status. Ha vinto titoli ovunque ha allenato, Tottenham a parte”.