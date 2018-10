Jessica Kroos, rabbia su Instagram contro i tedeschi

Un incidente all’aeroporto di Monaco ha lasciato Jessica Kroos senza parole. La moglie della stella del calcio tedesco Toni Kroos, ha pubblicato un lungo post carico di rabbia sul suo profilo ufficiale di Instagram, in cui descrive il pessimo trattamento ricevuto dai suoi bambini dal personale dello scalo bavarese.

Toni Kroos ha giocato fino al 2014 con il Bayern Monaco, ma da quattro anni gioca con il club spagnolo del Real Madrid e vive lì con la sua famiglia, la moglie Jessica e i loro figli Leon (5 anni) e Amelie (2 anni). La moglie di Kroos, Jessica, ha riferito che dopo una breve visita alla sua vecchia casa, a Monaco, non tornerà in terra tedesca molto volentieri.

Nel suo post si legge: «Siamo rimasti qui solo per un breve periodo, ma devo dire quanto sono spaventata da quanto scortese sia la gente verso i bambini. Certo non che lo siano tutti, ma sfortunatamente ci sono persone che non li capiscono. Non importa se è lo staff di sicurezza dell’aeroporto di Monaco che è già infastidito e stupido quando ti presenti con bambini e ci sono uomini d’affari molto importanti” nella lounge. Apparentemente è vietato viaggiare con figli piccoli. Probabilmente è solo per gli uomini d’affari e dovresti stare con i bambini da qualche altra parte. Mi mancano davvero le parole. Non a tutti devono piacere i bambini, ma non lo siamo tutti? Altri paesi sono molto più gentili!». Da parte del personale aeroportuale non è arrivato nessun messaggio di scuse.

SPORTEVAI | 20-10-2018 09:57