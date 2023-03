La modella di origine giapponese, ex del pilota inglese Jenson Button, sarebbe stata accusata dalla polizia nipponica: l'agenzia negli Stati Uniti si è affrettata a diffondere un comunicato

Quando la notizia del suo arresto è divenuta di dominio pubblico, per via del clamore suscitato dai tabloid inglesi sul reato contestato, si è sbloccato il ricordo di un’esistenza che oggi sembra chiuso in un contenitore asettico, quasi ovattato che le vede protagonista assoluta accanto al pilota Jenson Button delle cronache di qualche anno fa.

Oggi i media giapponesi, e inglesi di rimando, hanno riportato ulteriori dettagli sull’arresto della modella ed ex moglie del pilota, Jessica Michibata.

Jessica Michibata arrestata a Tokyo: è l’ex di Button

Secondo quel che emerge dal Japan Times, Michibata è stata arrestata lunedì a Tokyo dagli agenti di polizia metropolitana per presunto possesso di MDMA nella sua camera d’albergo, dove l’ex moglie di Button stava alloggiando insieme a un suo conoscente. Stando a quel che viene riferito dal Daily Mail, la droga sintetica era contenuta in un pacco che sarebbe stato inviato al suo indirizzo. L’accusa mossa nei suoi riguardi, va aggiunto, è stata negata dalla modella.

I sospetti nei riguardi della modella giapponese sono nati dopo che un doganiere è venuto in possesso del pacco, rinvenendo al suo interno MDMA; il pacco in questione era proveniente dall’estero appunto e destinato all’hotel in cui alloggiava Michibata. Quindi gli agenti investigatori del Dipartimento di polizia della capitale giapponese hanno fatto irruzione nell’albergo e arrestato sia la modella sia la persona che si trovava con lei.

Il comunicato della sua agenzia

L’agenzia ‘Revive’, presso cui lavora la modella 38enne, ha preso le distanze dall’accaduto, tanta l’attenzione suscitata per l’accaduto e ha rilasciato un comunicato ufficiale volto a contenere la tempesta mediatica scatenata dalla notizia del suo arresto a Tokyo:

“Ci scusiamo con tutti per qualsiasi preoccupazione che le segnalazioni di Jessica Michibata, che appartiene alla nostra azienda, hanno causato. Al momento non siamo in grado di contattarla e stiamo raccogliendo informazioni per confermare i fatti. Poiché l’incidente è sotto inchiesta da parte della polizia, ci impegneremo nel rivelare ulteriori dettagli”, si legge.

Chi è Jessica Michibata: la storia e le nozze con Button

Dell’esistenza di Jessica Michibata, modella e figura celebre anche al di là dei confini nipponici, si conosce ora che l’insieme dei particolari. Jessica è stata legata a lungo al pilota inglese Jenson Button, dopo averlo incontrato quasi occasionalmente in un locale di Tokyo nel 2008 ha intrattenuto con lui una relazione lunga, decisamente mediatica.

All’epoca, Button era uno dei migliori piloti del circus e lei una modella in ascesa, sempre presente ai box e nelle gare in giro per il mondo. Il matrimonio era arrivato dopo anni di vita in comune, nel dicembre del 2014, nella splendida cornice delle Hawaii. Un evento magico, ma come tutte le magie è svanito presto.

Il matrimonio di Button con Brittny Ward

A un anno di distanza, la separazione e a tre mesi l’annuncio da parte di Button della sua nuova compagna, l’ex modella di Playboy, Brittny Ward, che ha sposato in seconde nozze a marzo 2022 e con la quale, tra 2019 e 2020, ha avuto due figli: Hendrix Jonathan e la sorellina Lenny Monrow.

La figlia di Jessica Michibata e la relazione con Ken Kao

Meno nota la vita sentimentale di Jessica Michibata. Successivamente alla separazione da Button, la modella è stata legata al produttore cinematografico americano Ken Kao dopo aver partecipato a una prima di un film con lui nel 2017. Nello stesso anno, ha dato alla luce sua figlia Joy: l’identità del padre è riamsta riservata, per volontà della stessa Michibata.

La relazione con Ken Kao, che ha co-fondato una società di produzione con la star di Hollywood Ryan Gosling, è durata fino al 2021, quando la coppia si è separata. Il produttore è l’unico figlio del multimiliardario Min Kao, un magnate della tecnologia che ha co-fondato il gigante del GPS Garmin e che ha sede in Kansas, negli Stati Uniti.

