F1, Jenson Button: "Stupendo che Leclerc e Verstappen lottino per il Mondiale"

28-04-2022 21:23

In questo inizio di stagione in F1 ci stiamo godendo il bel duello tra Max Verstappen e Charles Leclerc, al momento staccati di 27 punti in favore del monegasco. Siamo certi comunque che l’alfiere Ferrari non si limiterà a provare a controllare questo vantaggio, quasi nullo nella moderna F1, ma cercherà sempre e comunque la vittoria anche a costo di errori come quello terribile di Imola.

A commentare questo inizio di stagione e la lotta tra Verstappen e Leclerc ci ha pensato l’ex campione del mondo Jenson Button a Total-Motorsport.com:

“Credo che Verstappen sfrutti al massimo ogni opportunità. Quando sorpassa, ad esempio, è un po’ più aggressivo, e questo suo modo di fare è nel suo stile. Sia lui che Lerclerc sono davvero abili, ma penso che Verstappen sia pazzesco nell’adattarsi a una monoposto con un equilibrio non eccellente. In pochi giri guida al limite una vettura con molto sovrasterzo, cosa che non riesce agli altri. È stupendo che lottino per il titolo. Si conoscono da anni, sono stati contro nei kart e hanno avuto diversi scontri e incidenti in quegli anni. Proprio per questo penso che Charles conosca Max molto più di quanto lo conoscesse Hamilton. Quindi non mi stupisce che Leclerc sia super calmo, mentre Max sta dando il 100%”.

