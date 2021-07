Jindong Zhang si dimette da Suning.com

Jindong Zhang, patron dell’Inter e boss dell’azienda di Nanchino, si è dimesso dalla carica di presidente di ‘Suning.com’, costola di Suning.

“Ogni modifica apportata al momento serve a migliorare lo sviluppo di Suning.com – ha scritto Zhang ai dipendenti -. Successivamente dobbiamo promuovere con fermezza l’approfondimento della vendita al dettaglio. Assorbire e introdurre con coraggio più talenti esterni. Nei giorni a venire, in qualità di presidente onorario di Suning.com, continuerò a combattere fianco a fianco con tutti. Con più capitali industriali e gruppi di esperti del settore, Suning.com cavalcherà sicuramente il vento e le onde e salperà”.

Jindong resterà come presidente onorario e ha nominato suo figlio Steven, alias Kangyang Zhang, il presidente dell’Inter, come candidato amministratore delegato non indipendente.

OMNISPORT | 12-07-2021 22:19