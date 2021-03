Joao Pedro: "Io, Coutinho e Neymar amici inseparabili"

Il suo Cagliari non sta vivendo una stagione esaltante, anzi il momento dei rossoblù è delicato, nonostante i tre punti vitali conquistati domenica pomeriggio a Crotone nello scontro salvezza contro i calabri.

Proprio un gol dell’attaccante brasiliano ha chiuso i conti contro i padroni di casa, dopo che era stato Pavoletti di testa ad aprire le marcature. Joao Pedro è proprio il faro dell’attacco del Cagliari ed è l’unico calciatore sudamericano, insieme a Messi, Suarez e Muriel, ad aver segnato almeno 30 gol nei campionati europei nelle ultime due stagioni. I tifosi del Cagliari e i suoi compagni sanno bene che la permanenza nella massima serie, dipende tanto dai suoi gol.

In un’itervista rilasciata nelle ultime ore a “cronache di spogliatoio”, Joao Pedro ha rimarcato la sua amicizia con due giocatori brasiliani che conosce da tantissimo tempo, queste le sue parole: “Con Neymar abbiamo un’amicizia vera, Dai 14 ai 17 anni io, lui e Coutinho eravamo inseparabili: in viaggio, in ritiro, ovunque. Nelle partitelle “Ney” mi spaventava: di solito finivano 4-4. Ma quando giocava lui, segnava un gol per ogni pallone toccato. Era impossibile batterlo, una persona icredibile, così come la sua famiglia”.

OMNISPORT | 02-03-2021 12:18