Joao Pedro, l'agente svela tutto

A Tuttosport l'agente di Joao Pedro Marco Piccioli ha parlato del suo assistito, al centro di diverse indiscrezioni di mercato che lo accostano soprattutto al Torino.

"Ancora non abbiamo detto sì a nessuno. E ci mancherebbe, c’è da concentrarsi sul campionato. Ci sono state diverse chiamate per il ragazzo, anche quella del Torino, ma al momento non c’è niente di definitivo, solo dei contatti come spesso succede in questo periodo della stagione".

Pare che il club granata abbia offerto al Cagliari il cartellino di Simone Zaza più dieci milioni di euro per ingaggiare Joao Pedro.



SPORTAL.IT | 07-06-2020 14:22