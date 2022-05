Jonathan Caicedo costretto al ritiro

24-05-2022 11:29

Brutte notizie in casa EF Education – EasyPost.

Finisce infatti con una settimana di anticipo il Giro d’Italia 2022 di Jonathan Caicedo. Il portacolori della EF Education – EasyPost, infatti, oggi non sarà alla partenza del tappone alpino perché positivo al Covid.

Una situazione spiacevole per il corridore ecuadorenio, tenuto conto anche del rischio a cui espone i suoi compagni di squadra. Purtroppo il Coronavirus torna ancora a far sentire la sua presenza alla Corsa Ros,a dopo che in linea di massima, le prime due settimane di gara erano trascorse senza grossi problemi.

Peccato perché il classe 1993 non è riuscito a lasciare il segno in questa edizione del Giro e anzi attendeva le montagne per mettersi in mostra visto che sono il suo “terreno” preferito.