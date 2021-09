Jonathas vola in India: l'ex Pescara e Torino firma con l'Odisha

Qualche buon numero, ma senza lasciare ricordi indelebili: Jonathas in Italia è stato questo. Oggi, l’attaccante brasiliano ha deciso di giocare in India.

Classe ’89, l’ex centravanti di Brescia, Pescara, Torino e Latina è ufficialmente un nuovo tesserato dell’Odisha, club che milita nella Super League, il massimo campionato locale.

“Sono molto entusiasta di questa nuova sfida nella mia carriera. Il progetto che mi ha mostrato l’Odisha ha avuto un grande impatto sulla mia decisione. Sono molto motivato e non vedo l’ora di giocare nell’Indian Super League e ottenere risultati”.

Jonathas, come detto, è transitato anche nel campionato italiano: a portarlo nel nostro calcio fu il Brescia nel 2011, poi le esperienze di Pescara, col Toro e quella di Latina. Lascerà il Bel Paese nel 2014, destinazione Elche. In Italia, le sue annate migliori sono state quelle vissute in Serie B nel 2011-2012 (18 gol col Brescia) e 2013-2014 (15 reti con la maglia del Latina).



OMNISPORT | 09-09-2021 16:40