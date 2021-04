Anche Jorge Lorenzo finisce nel mirino de Le Iene. La trasmissione televisiva che andrà in onda domani sera in prima serata su Italia 1 vedrà tra i suoi protagonisti, inconsapevole in questa circostanza, anche il campione del mondo della MotoGp, lo spagnolo Jorge Lorenzo. Nella trasmissione condotta da Alessia Marcuzzi e Nicola Savino con la presenza immancabile delle voci della Gialappa’s Band ci sarà come sempre spazio alle inchieste, ai servizi di denuncia e a tanto altro.

Lo scherzo a Lorenzo

Spazio anche a uno scherzo orchestrato ai danni del campione di motociclismo spagnolo. L’ex pilota è anche un grande appassionato di auto di lusso, a trarlo in inganno la Iene Niccolò Torrielli che ha fatto affidamento anche sull’aiuto di un socio di Lorenzo. Lo spagnolo è stato tratto in inganno, e portato a credere che la sua ultima vettura sportiva era stata rubata da un tecnico dell’officina meccanica che in realtà avrebbe dovuto sistemarla per una vendita.

L’addio

Jorge Lorenzo ha dato da poco tempo il suo addio alle due ruote. Il pilota ha espresso in recenti interviste ha svelato di non essersi pentito della sua scelta di dare l’addio anche se ha ammesso che alcuni momenti legati alle corse gli mancheranno sempre.

“Mi mancano i festeggiamenti – ha detto ad Auto Bild -. Mi manca vincere e le tante persone che ho incontrato nel mio percorso. Ma in quel mondo ci sono anche tante cose negative. Alla fine ero diventato ossessivo e non mi divertivo più. Senza contare gli infortuni”.

Sportivi nel mirino

Nel corso degli ultimi anni, la trasmissione televisiva Mediaset ha sempre messo nel mirino i protagonisti del mondo dello sport da quelli più noti a quelli di “culto”. Uno degli ultimi protagonisti inconsapevoli degli scherzi de Le Iene è stato il calciatore Davide Moscardelli a cui è stato fatto credere che la sua ex società, il Pisa, gli stava organizzando una partita d’addio a cui avrebbe preso parte anche il suo idolo Francesco Totti.

SPORTEVAI | 19-04-2021 19:24