Jorge Lorenzo sotto accusa: la rabbia di Valentino Rossi e Dovizioso

Il centauro della Honda Jorge Lorenzo è finito sotto il tiro incrociato di colleghi, addetti ai lavori e tifosi dopo la carambola innescata all'inizio del Gran Premio di Catalogna che ha messo fuori gioco le Yamaha di Maverick Viñales e Valentino Rossi e la Ducati di Andrea Dovizioso, diretto inseguitore di Marc Marquez in classifica generale.

Il pilota forlivese, ora staccato di 37 punti da Marquez, ha parole aspre nei confronti di Lorenzo, suo ex compagno in Ducati: "Jorge non ha commesso un grande errore di guida, ma le sue conseguenze sono state molti gravi. Il suo grande errore è stato il momento in cui ha sbagliato. Era il secondo giro e stava affrontando una curva dov’è molto semplice sbagliare".

"Da un pilota così esperto non ci aspettiamo certe cose", hanno detto i dirigenti Ducati, a cui hanno fatto eco quelli Yamaha: "Un errore da principiante, non da un 5 volte Campione del Mondo, come ama puntualizzare Jorge".

Tra i più duri Maverick Viñales che non riesce proprio a perdonare il connazionale: "Non ho potuto fare niente… neanche è venuto a chiedere scusa, non puoi andare così al secondo giro. Strano… Io ho frenato presto? Io sono andato lungo, venga a chiedermi scusa. Spero che la direzione di gara faccia qualcosa".

Poi in verità Jorge si è presentato nei box Yamaha, facendo mea culpa: "Capisco perfettamente le reazioni dei tre piloti caduti con me. Sono dispiaciuto per loro, perché io non mi sto giocando il Mondiale mentre a loro ho tolto molte chance di lottare per il titolo. Quindi le scuse non servono a niente, ma si devono fare".

Valentino Rossi ha preferito non affondare troppo il colpo: "Cosa devo dire? Peccato, era stato un weekend positivo, al Mugello era un incubo, qua era andata molto meglio, avevamo anche fatto la scelta giusta con le gomme, mi sentivo benissimo… peccato perché non abbiamo neanche visto come andavamo. Purtroppo stavo cercando di sorpassare Petrux, e sono arrivato lì proprio in quel momento, la moto di Lorenzo mi ha falciato, mi sono fatto anche male alla caviglia, ma sono cose che in gara succedono".

Una punta velenosa la riserva però per Marquez: "Marquez dice che un incidente così può succedere in quella curva? Rido perché bastava lasciare la curva 10 che c'era prima, ma qualcuno ha lottato fortemente in safety commission per avere questa, e invece bastava usare la 10 che c'era prima e non sarebbe successo niente. Questa non ha tanto a che fare con una pista di moto e oggi è successo il patatrac…".

SPORTAL.IT | 16-06-2019 19:40