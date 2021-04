Jorginho apre ad un ritorno al Napoli: "A chi non piacerebbe"

E’ da tre stagioni uno degli uomini di punta del Chelsea, ma non ha dimenticato i trascorsi al Napoli, squadra con la quale si è imposto a livelli importanti rivelandosi come uno dei registi dell’intero panorama calcistico mondiale.

Il presente di Jorginho è in Inghilterra, ma non è escluso che in futuro ad attenderlo possa esserci un’altra avventura con la maglia del club partenopeo addosso.

A non escludere quello che sarebbe un clamoroso ritorno è stato lo stesso Jorginho parlando ai microfoni di Sky dopo la vittoria ottenuta mercoledì sera dal suo Chelsea in Champions League sul campo del Porto. “Quando vivi a Napoli non puoi mai dimenticarla. Li ho vissuto un esperienza bellissima e sono molto affezionato alla città e ai tifosi. Adesso sinceramente non ci sto pensando perché sono totalmente concentrato sul Chelsea, però se ci sarà la possibilità un giorno, non si sa quando, di tornare, mi farebbe piacere. A chi, tra coloro che hanno giocato a Napoli, non piacerebbe”.

