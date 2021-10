Joseph Minala riparte dalla Lucchese

25-10-2021 19:21

La carriera di Joseph Minala riparte dalla Serie C.

Il centrocampista camerunese classe ’96 ex Salernitana e Lazio, che era svincolato da giugno dopo la fine del contratto con il club biancoceleste, ha infatti firmato un contratto fino al prossimo 30 giugno con la Lucchese, club che milita nel girone B della terza serie, dove è stata ripescata lo scorso agosto dopo la retrocessione avvenuta al termine del campionato 2020-’21.

L’ultima esperienza di Minala, che in Italia ha militato anche nel Bari e nel Latina in Serie B, è stata nel campionato cinese con la maglia del Qingdao Huanghai, tra febbraio e dicembre 2020, prima di tornare per fine prestito alla Lazio, salvo non venire inserito nella lista dei giocatori utilizzabili.

