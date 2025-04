Jovic si è preso il Milan, la doppietta all’Inter non è un caso: i numeri che possono cambiare il suo futuro

Il serbo era destinato a salutare a fine stagione, ma il rendimento delle ultime settimane può portare la dirigenza rossonera a rinnovare il suo contratto

La doppietta all’Inter nel derby di Coppa Italia ha reso straordinario il rendimento di Luka Jovic nell’ultimo mese: il centravanti serbo è destinato a lasciare il Milan a parametro zero a fine stagione, ma l’exploit di primavera potrebbe cambiare il suo futuro. Il club rossonero ha infatti un’opzione per il rinnovo annuale dell’accordo.

Milan, Jovic eroe del derby con l’Inter

È sbocciato insieme alla primavera, Luka Jovic. Superati gli infortuni che l’avevano di fatto escluso dall’intera prima parte della stagione, il serbo sta tornando molto utile a Sergio Conceiçao, come dimostrato nel derby di Coppa Italia contro l’Inter di stasera: Jovic ha firmato una doppietta da bomber di razza per il Milan, sbloccando la gara con un imperioso colpo di testa e poi firmando il 2-0 dopo aver approfittato di un errore di Barella in area di rigore nerazzurra.

Jovic e la scalata alle gerarchie di Conceiçao

Definire Jovic un eroe per caso nel derby sarebbe però ingeneroso. Nelle ultime settimane, anche a causa delle condizioni fisiche non perfette degli altri due centravanti in organico, Gimenez e Abraham, il serbo aveva finito per scalare le gerarchie di Sergio Conceiçao: quella con l’Inter è stata la terza partita di fila da titolare di Jovic, in campo dal 1’ anche nelle ultime due partite di campionato contro Udinese e Atalanta.

Milan, il rendimento di Jovic in primavera

Ma è solo prendendo in considerazione il rendimento di Jovic dall’arrivo della primavera che si può comprendere davvero lo stato di grazia del centravanti serbo. L’ex Eintracht e Real Madrid, infatti, aveva iniziato il suo mese d’oro il 30 marzo, siglando la rete che aveva ridato speranza al Milan nella partita di Napoli, poi persa 2-1. Successivamente, Jovic era andato a segno anche il 5 aprile nel 2-2 con la Fiorentina: entrato a metà del primo tempo, il serbo aveva poi realizzato la rete del pareggio nel corso della ripresa.

Jovic, dunque, ha segnato 4 gol nelle ultime 5 partite del Milan. E guardando a tutta la stagione, la sua media è di una rete ogni 107 minuti: nettamente migliore di quella di Gimenez (un gol ogni 258’) e Abraham (uno ogni 168’).

Milan e l’opzione per il rinnovo di Jovic

L’exploit primaverile può ora cambiare il futuro di Jovic. Il serbo ha un contratto in scadenza a giugno 2025 e fino alla scorsa settimana sembrava che il Milan fosse deciso a lasciarlo andare via a parametro zero. Già prima del derby, però, dall’ambiente rossonero filtravano voci di un ripensamento: dopo le ultime prestazioni in campionato, il Milan stava valutando la possibilità di esercitare la clausola per il rinnovo annuale presente nel contratto di Jovic. E dopo la doppietta all’Inter, le probabilità che il Milan sfrutti questa opzione sono decisamente aumentate.