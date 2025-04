Ritorno Allegri in panchina, duello Milan-Roma: il retroscena che svela la volontà del tecnico

Il tecnico livornese è la prima scelta sia di Furlani che di Ranieri, ma avrebbe confessato ad amici di voler tornare a Milano

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

Ricostruire, ripartire, vincere. Tre parole che, nel caso di club importanti, possono racchiudere il senso di un percorso interrotto da troppo tempo. Lecito pensare che possa essere ripreso da un solo uomo nell’arco di poco tempo? Nel caso tutto è (im)possibile, ma se quell’uomo si chiama Massimiliano Allegri, esperto di vittorie, tutto è lecito.

Roma, il sogno è Allegri

Sono tante le squadre importanti di serie A che dovranno ripartire dopo annate deludenti: tra queste senza dubbio ci sono Roma e Milan. E il nome del tecnico livornese accomuna giallorossi e rossoneri, che lo avrebbero inserito nella lista dei papabili per il prossimo campionato. Molti rumors lo vorrebbero infatti a Roma: sarebbe perfetto per tanti motivi, non ultimo la reciproca stima che c’è con Claudio Ranieri. Nei giorni scorsi era circolata l’ipotesi di un accordo tra Allegri e i Friedkin, sulla base di un biennale; inoltre, la gaffe di Ranieri nella conferenza stampa post-derby aveva fatto alzare più di un sopracciglio.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Furlani vuole Allegri al Milan

Ma la Roma non è la sola ipotesi per il ritorno in panchina del tecnico ex Juventus: anche il Milan avrebbe fatto enormi passi avanti, ed in questo caso si tratterebbe di un ritorno. E secondo quanto scritto dal portale calciomercato.com, Massimiliano Allegri vorrebbe solamente il Milan: lo avrebbe confessato il tecnico stesso agli amici più stretti. D’altro canto, il club rossonero ancora non ha preso la decisione definitiva.

Milan: Allegri è l’obiettivo

Eppure Furlani, in attesa di scegliere il nuovo ds (Tare resta in pole position) sarebbe orientato proprio su Allegri. Il tecnico non salta una partita dei rossoneri da mesi, studia accorgimenti e possibili nuove idee. Il suo nome, come quello di Vincenzo Italiano, è finito spesso nei discorsi tra Furlani e i vari candidati al ruolo di direttore sportivo, segnale inequivocabile di come in via Aldo Rossi stiano valutando il ritorno in grande stile di Max.

Allegri, ritorno in rossonero

Sulla panchina del Milan, Allegri ha vinto uno Scudetto e una Supercoppa Italiana. Cinque scudetti con la Juventus, oltre al record delle cinque coppe Italia alle quali si aggiungono anche due Supercoppe italiane. Un palmares ricco di titoli per uno dei migliori allenatori italiani di sempre, e che sarebbe il profilo ideale per restituire ambizione ai rossoneri. Il duello Milan-Roma è partito.