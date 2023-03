Juan Musso: "Il portiere non può avere memoria"

L'estremo difensore della Dea: "Quello che abbaimo raccolto è giusto"

23-03-2023 08:57

Il portiere argentino dell’Atalanta Juan Musso ha parlato ai microfoni del quotidiano Tuttosport ed ha concesso un’intervista. Tra i tanti temi trattati, l’ex estremo difensore dell’Udinese ha parlato dell’annata della Dea e di una qualità importante di chi gioca in porta. Ecco le sue parole

L’estremo difensore inizialemnte ha valutato l’annata della Dea: “Secondo me, quando si arriva a questo punto della stagione e con tante partite giocate, quello che si è raccolto è giusto. Meritato. Abbiamo passato periodi diversi durante questi mesi, ma abbiamo una buona classifica”. Musso, nel finale, si sofferma sugli errori e descrive una qualità preziosa: “Questa è una cosa che cerco di affrontare come mi ha insegnato mio papà. Lui ha giocato da portiere, mi ha insegnato che il portiere non può avere memoria. Sia nel caso di un errore che di una grande parata”.