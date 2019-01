Juan Surraco ha fatto dodici

L’avventura italiana di Juan Ignacio Surraco non sembra volersi concludere. L’esterno d’attacco uruguaiano, ma di passaporto italiano, classe ’87, ha infatti firmato con il Prato, società di Serie D, fino al 30 giugno 2020.

Quella toscana sarà la 12esima società diversa nella carriera di Surraco nel calcio italiano.

A portarlo in Serie A fu l’Udinese nel 2006, poi il via al giro d’Italia: Messina, Ancona, Livorno e Torino, sempre in prestito dall’Udinese, poi Modena, Cittadella, Lecce, Ternana, e, nelle ultime due stagioni in Serie C con FeralpiSalò e Pistoiese, club con cui è stato sotto contratto fino alla fine della scorsa stagione. In mezzo un fugace ritorno in patria, nel 2015 con El Tanque Sisley.



Calciomercato, le trattative di oggi LIVE

SPORTAL.IT | 29-01-2019 21:10