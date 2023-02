La judoka azzurra ancora una volta non delude le aspettative e con un percorso in grande spolvero si prende l’ennesimo riconoscimento nonché il 13° podio consecutivo nel grande slam.

16-02-2023 19:50

Odette Giuffrida non sbaglia mai e a Tel Aviv sale ancora sul podio. Questa volta la medaglia è di bronzo ed arriva dopo aver battuto la svizzera Fabienne Kocher.

Dopo una serie di incontri eliminatori in cui l’azzurra ha dettato legge, la semifinale è stata un po’ controversa ed ha visto Giuffrida all’altezza della numero 3 del ranking mondiale Chelsie Giles: ad un 1’20’’ di supplementare ha subito un waza-ari piuttosto discutibile che l’ha portata poi all’eliminazione non senza rammarico.

Giuffrida non ha comunque mollato il colpo e nella “finalina” si è fatta valere ancora una volta raggiungendo quota 13 podi di fila nel grande slam. Quasi nessuno è riuscito a collezionare tante belle prestazioni di fila. Considerando anche il settore maschile le uniche due ad esserci riuscite sono le giapponesi Ai Shishime e Megumi Tachimoto a quota 14, mentre Chizuru Arai è arrivata a 13 prima di annunciare il ritiro.