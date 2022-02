Judo: ufficiale la cancellazione del Grand Slam di Dusseldorf 2022

18-02-2022 14:33

La federazione tedesca di judo ha comunicato all’IJF l’impossibilità di ospitare il Grand Slam di Dusseldorf, inizialmente previsto dal 4 al 6 giugno come ultimo appuntamento del World Tour prima dell’inizio del periodo di qualificazione olimpica verso i Giochi di Parigi 2024.

Il motivo riconducibile a questa cancellazione è prettamente economico. Il Covid infatti, provocherebbe una minore affluenza di pubblico (ed un minor incasso) durante la manifestazione ed un numero di atleti inferiore del 20/30% rispetto alle ultime edizioni. A quel punto non ci sarebbero nemmeno i presupposti per ospitare il consueto training camp.

“Siamo molto dispiaciuti di non poter ospitare il Grand Slam a Düsseldorf“, scrive un portavoce della federazione teutonica di judo all’IJF. “Un livello di debito superiore a quello inizialmente previsto non sarebbe giustificato nei confronti dei judoka tedeschi, nostri membri, e non sarebbe accettato, soprattutto perché metterebbe anche la federazione in difficoltà finanziarie di cui non possiamo essere responsabili”, la spiegazione di Frank Doetsch.

