Jumbo-Visma ambiziosa: con Roglic e van Aert si punta al massimo

11-01-2022 19:59

Con due fenomeni in squadra come Primoz Roglic e Wout van Aert l’ambizione non può che essere una sola: vincere le corse più prestigiose.

È esattamente questo il filo conduttore dei programmi del belga e dello sloveno per il 2022, annata in cui tutti e due tenteranno di mettere il loro sigillo sulle gare più contese e nobili del calendario.

Per Roglic l’obiettivo cardine della stagione sarà la maglia gialla al Tour de France, manifestazione a cui l’oro olimpico a cronometro proverà ad arrivare al massimo della forma passando da Parigi-Nizza, Milano-Sanremo, Giro dei Paesi Baschi e alcune classiche che annuncerà in corso d’opera.

“Se posso vincerlo quest’anno? Vedremo dove sarò all’arrivo. Arrivare al traguardo sarebbe già una bella cosa” ha dichiarato il nativo di Trbovlje facendo chiaramente riferimento alla caduta che nel 2021 l’ha anzitempo tolto dalla contesa.

Alla Grande Boucle, Roglic sarà affiancato da Wout van Aert che nel 2022, contrariamente alle scorse edizioni, andrà esplicitamente a caccia della maglia verde, un traguardo questo che il campione belga spera di mettere nel mirino dopo aver già messo in bacheca il trofeo di qualche classica.

“L’ambizione è vincere una Monumento. Abbiamo concluso che nessuna tra il Giro delle Fiandre e la Parigi-Roubaix è fuori portata. Sarebbe strano saltare una bella gara come l’Amstel Gold Race. Cercherò di avere un periodo di punta da Sanremo a Roubaix” ha affermato van Aert senza nascondersi.

“Ho ottenuto vittorie molto bello lo scorso anno ma nelle gare più importanti a volte mi sono perso. Spero che cambi questo anno” ha proseguito il classe 1994 che, stando al suo programma, sarà quindi protagonista a Omloop Het Nieuwsblad, Parigi Nizza, Milano-Sanremo, E3 Saxo Bank Classic, Gent-Wevelgem, Giro delle Fiandre, Amstel Gold Race e Parigi-Roubaix.

