Jumbo-Visma, si valuta un disimpegno dal ciclismo

Il direttore esecutivo della Jumbo: "I cicli di sponsorizzazione non sono eterni, dobbiamo studiare come rimanere legati alla squadra".

03-04-2023 19:25

In breve tempo la Jumbo Visma, che porta il nome di una catena di supermercati dei Paesi Bassi e di un’azienda di programmazione della Norvegia, si è aggiudicata la Vuelta con lo sloveno Primoz Roglic e il Tour de France con il danese Jonas Vingegaard, assumendo il ruolo di riferimento in gruppo, ma è in corso da parte della Jumbo la valutazione su un rinnovato impegno economico.

‘WielerFlits’ riporta le affermazioni del direttore esecutivo di Jumbo Supermarkten Ton Van Veen: “Stiamo valutando l’intero impegno sportivo dell’azienda, non solo per le squadre di ciclismo e di pattinaggio; crediamo di aver toccato il massimo impegno del progetto sponsorizzazione, anche se non penso concluderemo il rapporto con le squadre. Un pezzo del nostro cuore è nella Jumbo-Visma, c’è da capire come continueremo l’impegno; decideremo quest’anno, i contratti valgono per il 2024. Magari saremo marchio principale, o avvieremo progetti ampi, legati alla salute e al benessere di clienti e lavoratori”.