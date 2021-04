Juric consacra l'Inter e Antonio Conte

Sarà il Verona a “testare” la voglia dell’Inter di chiudere il prima possibile i conti per lo scudetto e riscattarsi dopo due pareggi consecutivi.

A San Siro si presenterà un Hellas in flessione, reduce da tre sconfitte consecutive e quattro nelle ultime cinque partite, costate il sorpasso della Sampdoria al nono posto.

Il tecnico dei gialloblù Ivan Juric, con un fugace passato sulla panchina dell’Inter come vice di Gian Piero Gasperini, ha esaltato nella conferenza della vigilia la rosa dei nerazzurri e la figura di Antonio Conte:

“Per me è la rosa dell’Inter è la più forte del campionato e Conte è l’allenatore migliore insieme a Gasperini: il più completo, il più tosto, poi è una roccia, non molla mai. “Avere percezione di quello che hai tra le mani, ed essere tosto per ottenerlo: così si vince. Non ci sono altri modi”.

“Quest’anno l’Inter ha trovato il modo di vincere, ma per me non è una sorpresa: in questi anni hanno tenuto i migliori e hanno comprato i giocatori che ritenevano mancassero. La rosa nerazzurra è di un altro livello”.

Juric ha poi parlato del proprio futuro a Verona: “Io ho le idee chiare e mi sentro dentro al progetto della società. Se non cresci, ti spegni. Anche l’allenatore deve avere giocatori da migliorare. Dobbiamo parlare e vederci con grande serenità: se siamo d’accordo bene, altrimenti troveremo una soluzione”.

OMNISPORT | 24-04-2021 11:10