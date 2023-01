Juric è pronto a schierare Vlasic e Sanabria: “Possono coesistere”

07-01-2023 11:26

Pomeriggio di rifinitura e poi si vola in direzione Campania: questo il programma odierno del Torino di mister Juric che in questo turno affronta la Salernitana di Davide Nicola.

Lo stesso tecnico riflettendo sulle caratteristiche di alcuni giocatori d’attacco afferma: “Vlasic e Sanabria possono giocare indifferentemente come punte centrali perché entrambe hanno la possibilità di abbassarsi e far respirare la squadra, la preferenza per il ruolo va verso Sanabria e a Salerno ci sta che giochi lui”. È così che dà spazio alla possibilità di non vedere più i due giocatori alternativi, bensì complementari. “Non credo nella possibilità di agganciare il treno delle 6/7 squadre che puntano all’Europa, non siamo alla loro altezza, dobbiamo fare il meglio possibile”.

Poi si lascia andare anche ad un commento su Vialli: “Quando succedono queste cose ti toccano, lo stesso è successo per Sinisa, non conoscevo bene Gianluca Vialli ma l’ho sempre visto come una persona molto positiva, mi dispiace molto”.