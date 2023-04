Juric: “L'Atalanta è una grandissima squadra”

Il tecnico del Torino in conferenza stampa: “Radonjic? Aveva saltato l'ultimo allenamento, poi in rifinitura si è fermato e mi dispiace”

28-04-2023 19:30

Nel corso della conferenza stampa alla viglia della gara del Torino contro l’Atalanta, il tecnico dei granata Juric ha detto la sua riguardo la partita di domani. Prima, però, il tecnico ex Verona, ha commento l’infortunio di Radonjic: ”A volte succedono cose inaspettate. Aveva saltato l’ultimo allenamento, poi in rifinitura si è fermato e mi dispiace. Per la prima volta nella vita sentiva che stava facendo le cose per bene, è un dispiacere ma abbiamo altre opzioni. Riusciremo a sostituirlo bene. Speriamo che riesca a recuperare, vediamo piano piano: lui è fiducioso, mi viene difficile dare dei tempi di recupero. Non prima del Monza, non così presto sicuramente”

Un parere poi su Gasperini: ”Sono sempre state belle partite, anche a Bergamo abbiamo perso ma giocando bene. L’Atalanta è una grandissima squadra, ha giocatori che giocano da tanto insieme e sanno cosa devono fare per vincere”