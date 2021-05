Juric: "Mi sono sentito incompreso"

Il tecnico del Verona Ivan Juric ha parlato in vista della partita di campionato contro il Crotone: “Uno si fa delle idee, dice ‘mi piacerebbe fare di nuovo una cosa strepitosa’. In questo periodo penso di aver dato tutto me stesso per migliorare l’Hellas. Tutto quello che ho fatto è sempre stato esclusivamente per l’Hellas, non per Juric. E ultimamente sembro uno che rompe i coglioni: ma ce l’avete un po’ di orgoglio? Andiamo a migliorare, superiamo i limiti, proviamo a fare qualcosa di magnifico”.

“Invece mi sembra di essere andato oltre con il mio entusiasmo, mi sembra forse meglio tornare nel mio benessere, perché io e la mia famiglia stiamo benissimo qua a Verona. Mi sono sentito un po’ incompreso in questo periodo: se qualcuno si è offeso sicuramente non era mia intenzione. Qui ho ricevuto tantissimo, l’ultima cosa che posso fare è rattristare qualcuno. Mi avete fatto tornare il sorriso, mi sono riscoperto. Questo è quello che sento in questo momento: ci sono tre partite, voglio restare nella parte sinistra della classifica, per prestigio e anche per una questione economica per la società. Fino alla fine farò così”.

