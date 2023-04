Il tecnico granata: "Il Torino soffre sulle punizioni, sia in attacco sia in difesa, e quando è in difficoltà fisica, non facciamo bene contro le grandi".

08-04-2023 21:22

Ivan Juric incassa la seconda sconfitta di fila tra le mura amiche, senza tra l’altro fare gol: “Potevamo fare meglio molte cose, abbiamo regalato banalmente il gol: la Roma è forte quando si chiude, noi non potevamo andare oltre qualche conclusione e il colpo di testa di Miranchuk. Lui è in ballottaggio con Vlasic, che ho messo a centrocampo eccezionalmente poi. Non so come mai siamo calati in attacco, cerchiamo sempre di giocare nella stessa maniera, ma siamo evidentemente meno brillanti. Il Torino soffre non appena si alza il livello delle rivali, o cala dal punto di visto fisico: siamo più efficaci contro squadre del nostro livello. Non siamo pericolosi sulle punizioni, né bravi in difesa: da palle inattive si possono guadagnare, o perdere, molti punti però. Prepariamo bene i calci piazzati per liberare gli spazi, ma non abbiamo l’agonismo e la struttura fisica per fare male. Il Torino è nella posizione di classifica giusta, è chiaro che vogliamo migliorare”.