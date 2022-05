Justin Thomas conquista il PGA Championship 2022

23-05-2022 10:58

Al termine di un torneo ricco di emozioni e con tanti colpi di scena, Justin Thomas si è portato a casa il PGA Championship 2022. La vittoria dell’americano è arrivata ai play-off, battendo il connazionale Williams Patrick Zalatoris.

Per Justin Thomas si tratta del secondo titolo in carriera (aveva già vinto nel 2017): “Una vittoria davvero dura su uno dei percorsi più complicati e difficili in tutto il mondo. Ho sofferto ma ho resistito“, le sue parole dopo aver conquistato il prestigioso trofeo.

OMNISPORT