Juve alle prese con un nuovo caso: sui social la rabbia dei tifosi

La Juventus è alle prese con un nuovo caso. Massimiliano Allegri ha deciso di mettere in campo la politica della tolleranza zero anche se si tratta di tenere fuori un giocatore importante come Arthur. Alla vigilia della sfida con il Venezia, il tecnico toscano ha fatto capire chiaramente che non si può più scherzare e dunque via alle punizioni.

A farne le spese è stato il centrocampista brasiliano Arthur che non è stato convocato per la trasferta in laguna per essersi presentato in ritardo all’allenamento. Un comportamento che il tecnico della Juventus ha giudicato con severità proprio in considerazione del fatto che i bianconeri, dopo un pessimo avvio di campionato, non possono concedersi il lusso di altri errori.

Arthur non convocato: la reazione del procuratore

La scelta di Allegri ha avuto ovviamente una reazione immediata sul giocatore, o meglio ancora sul suo procuratore Pastorello che ha confessato il suo disappunto a Tuttosport. La situazione dell’ex Barcellona in casa Juve è precaria già da diverso tempo, Arthur pur facendo intravedere flash delle sue grandi doti non è mai riuscito a prendersi il centrocampo bianconero e, convocazione a parte, si vocifera già da tempo di una sua possibile cessione già in occasione del mercato di gennaio.

A confermarla è ora il suo procuratore Pastorello: “Tenere un giocatore di questo livello in panchina è una vergogna. Per gennaio non possiamo escludere nulla, c’è l’interesse da alcuni club della Liga, ma anche della Premier League e della serie A”. A questo punto è lecito attendersi grandi manovre intorno al nome del centrocampista.

Caso Arthur: la rabbia dei tifosi

I tifosi juventini si sono apertamente schierati dalla parte di Allegri che ha preso la decisione, da tanti ritenuta giusta, di non convocare il centrocampista. E ora una sua eventuale cessione non spaventa: “Il suo agente chiaramente non ha visto le sue partite. Gli sono state date tantissime opportunità ma lui non ha mai contribuito: ha giocato malissimo”. Mentre Edwin scrive: “Lo scambio tra Arthur e Pjanic non ha portato benefici a nessuna delle due squadra da un punto di vista sportivo”. Anche Stefano esprime la sua rabbia: “E poi la gente si chiede come mai certi elementi non giocano mai. Che pacco anche questo, mamma mia”.

