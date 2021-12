Gravina parla della Juventus: "Il caso Suarez verso l'archiviazione"

10-12-2021 12:31

Intervenuto dal Museo Fifa di Zurigo, il Presidente della FIGC Gabriele Gravina parla del caso Juventus-Suarez, che aveva tenuto banco nell’estate 2020 e riguardava l’esame di italiano sostenuto dall’uruguaiano all’università di Perugia allo scopo di ottenere la cittadinanza e potersi trasferire alla Juventus da comunitario.

Al momento attuale, Gravina parla di archiviazione del caso in questa fase:

“Non è vero che la Procura Figc non sia pronunciata, su Suarez si è valutato e si è giunti a decisione. Per la prima parte di quell’inchiesta, con agli atti finora trasmessi dalla Procura, mi sembra di capire che si vada verso l’archiviazione. Resta l’attesa per la seconda parte relativa ai dirigenti coinvolti (Paratici, ndr): aspettiamo che Perugia consegni questi atti”.

