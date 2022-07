12-07-2022 09:43

L’etichetta di team principal Ferrari, ruolo che ha svolto negli anni bui della scuderia di Maranello prima di essere sostituito da Binotto, non gli ha giovato: quando nel giugno del 2021 Maurizio Arrivabene è stato nominato ad della Juventus in tanti erano scettici. Vedevano in lui il braccio destro della proprietà, uomo di fiducia di Elkann, ma senza l’esperienza necessaria nel mondo del calcio. Non sono mancate nei suoi confronti critiche e lamentele nei primi tempi, ma ora – a distanza di poco più di un anno – la sua linea sembra aver convinto anche i tifosi più scettici.

Arrivabene aveva invitato i tifosi a fare i tifosi

Qualcosa è cambiato negli ultimi tempi. Il caso-Dybala, ad esempio, ha dato ragione a lui. Nessuno intende offrire le cifre che chiede la Joya. In una recente intervista a Tuttosport Arrivabene aveva risposto così ai tifosi scontenti per le ultime due stagioni: “Un tifoso è per sempre, non a puntate. Il tifo dev’essere sano e coerente, non può essere usato come forma di ricatto nei confronti della società.

“Se facessimo la squadra in base ai commenti dei tifosi ci servirebbero 10 allenatori per 4 squadre diverse e probabilmente quella vincente sarebbe la quinta con l’undicesimo allenatore. Esprimere il proprio parere è un diritto sacro ma per ovvi motivi non possiamo ascoltare tutti. Se vi facessi vedere le mail che riceviamo…”.

Dopo Dybala Arrivabene non cede neanche ai ricatti per de Ligt

A far innamorare i tifosi della politica di Arrivabene in maniera definitiva è però la gestione del caso de Ligt, che arriva dopo i due colpi da 90 Pogba e Di Maria. La Juve non fa sconti per ora rispetto alla richiesta di 100 milioni di euro. Il ds del Bayern è volato fino a Torino per sentirsi dire no alla proposta di 60 milioni + 10 di bonus.

I tifosi sono dalla parte di Arrivabene

Sui social fioccano le reazioni: “Due aspetti che evidenziano la Juve di Arrivabene: Bayern Vuoi un mio giocatore? Discutiamone. È inteso però che vieni tu da me e non io da te. Hai già l’accordo con De Ligt e pensi per questo di poterlo pagare assai meno? Pensi male. Il prezzo resta quello già richiesto” oppure: “Il povero Salihamidzic per De Ligt ha portato un’offerta talmente bassa che Arrivabene non gli ha offerto neanche il pranzo. Per misurare la gravità basta pensare che l’ha offerto anche a quel ciabattino di Antun”

C’è chi scrive: “Il braccio pesante di Arrivabene si sente e come…..”, oppure: “Quando quelli del Bayern sono venuti a chiedere notizie per De Ligt pensavano di trattare con Paratici e simili, per cui … strada spianata. Invece si trovano di fronte Pitbull Arrivabene e l’incontro, come dire, prende altre direzioni” e ancora: “Arrivabene se lo tiene e, se serve, lo mette seduto su uno sgabello per due anni il che, alla sua età, non è foriero di una brillante carriera…”

Il web è scatenato: “La cosa divertente è che il Bayern può pagare il suo stipendio €17-19m (lordo) ma non vuole pagare €100 milioni per lui. La Juventus è seria e ha chiesto chiaramente €100m per De Ligt” e anche: “De Ligt vuole andarsene ma non arriva l’offerta giusta??? Bene, non vieni ceduto. Rischiamo di perderlo per meno?? Bene, quest’anno ti fai la tribuna senza allenarti e visto che mi causi una perdita ti faccio stare per tutta la stagione in ritiro forzato alla Continassa. Easy” e infine: “C’è una clausola, perché trattare?! Bayern vuoi il giocatore?! Paga. Vuoi andare via?! Porta qualcuno che paghi la clausola. Diversamente rimani e fai quello per cui sei profumatamente pagato. Juve non “calare le brache”…”.

