Juventus: Arrivabene vuota il sacco su de Ligt e scatena la bufera sul web

Da quando è arrivato alla Juventus, con l’etichetta di ex uomo Ferrari che a Maranello non aveva ottenuto grandi risultati, è rimasto spesso nell’ombra, preferendo che a esporsi fossero Nedved o lo stesso Agnelli ma ora Arrivabene, Chief Executive Officer dei bianconeri, prende la parola per spiegare le scelte e la filosofia che orienteranno la prossima stagione, che deve essere quella del riscatto dopo due anni difficili.

Arrivabene fa capire che de Ligt andrà via ma solo a certe cifre

A Tuttosport Arrivabene parla di tutto, anche di Allegri, e si sofferma in particolare sul caso de Ligt dicendo, con riferimento anche a Dybala: “Torniamo a parlare di giocatori che seguono i consigli dei procuratori o dei colleghi invece che della società. Oggi è impossibile trattenere un giocatore che se ne vuole andare. Ma è sempre una questione di numeri, però dal tavolo della trattativa bisogna alzarsi tutti e tre soddisfatti. Vale sempre l’articolo quinto: chi ha i soldi ha vinto”

I tifosi della Juventus si dividono sulle parole di Arrivabene

Fioccano le reazioni sui social e i tifosi bianconeri si spaccano: “C’è gente che critica Arrivabene. Ma da quanti anni mancava alla Juve un dirigente di questo livello? E come si può non essere d’accordo su dichiarazioni di questo tenore?”, oppure: “Ma se quello se ne vuole andare, che colpa ne ha lui? Vi dovete svegliare” e ancora: “A certe cifre, devi amare la Juventus come ami la tua famiglia, sennò addio. Pure se ti chiami De Ligt, Che è forte, ma ne abbiamo avuti più forti”

La maggioranza legge nelle parole del dirigente un segnale di forza: “L’ho detto dal primo giorno che era l’uomo giusto al posto giusto, c’era bisogno di uno che facesse pulizia la sta facendo. Ps. spiace perdere de Ligt ma se il giocatore vuole andarsene ok trovasse la squadra e pagassero 90- 100 mil e buona vita”

De Ligt è già un ex per i fan bianconeri dopo l’intervista di Arrivabene

Non mancano i pessimisti: “mentre il Milan vince con i giovani e crea plusvalenze tecniche ed economiche, la Juve punta sui 30enni aumentando ingaggi e debiti, la sua visione è quella dell’oggi fregandosene del domani e del futuro,ci può stare solo se vinci tutto altrimenti è un disastro”, oppure: “Leggendo tra le righe, Arrivabene fa capire che De Ligt è già stato venduto, manca solo l’ufficialità. Quando Arrivabene parla su determinate situazioni significa che è già tutto risolto, come successe con Dybala” e infine: “Leggo delle dichiarazioni di Arrivabene il quale spiega che chi vuole andare non va trattenuto, bene concordo, ma nessuno si pone la domanda del perchè se ne vogliano andare dalla Juve calciatori forti e importanti?”.

