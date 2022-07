Juventus, De Ligt verso il Bayern: il punto sulla trattativa

11-07-2022 20:00

Il futuro di Matthijs De Ligt è sempre più lontano dalla Juventus. Ogni giorno che passa potrebbe essere quello buono per il trasferimento del difensore centrale olandese, su cui c’è il fortissimo interessamento del Bayern Monaco.

De Ligt: il Bayern ci prova con Salihamidzic

Il club bavarese, che ha vinto le ultime dieci Bundesliga consecutive, è la candidata numero uno ad accaparrarsi De Ligt e ora c’è stato anche un passo deciso da parte del Bayern stesso. Il direttore sportivo Hasan Salihamidzic, tra l’altro ex giocatore della Juventus, è venuto infatti lunedì a Torino per incontrare i dirigenti bianconeri. Atterrato nel primo pomeriggio, il ds è andato subito via dopo le 18.

Bayern: c’è ottimismo per l’affare De Ligt

L’incontro fra Salihamidzic e i dirigenti della Juventus si è concluso con un filo di ottimismo da parte del ds dei bavaresi, come ha ammesso lui stesso ai cronisti presenti all’aeroporto di Caselle: “Com’è andato l’incontro? Non posso dire niente. C’è ottimismo? Sempre“. Il Bayern conta dunque di chiudere al più presto la trattativa e rinforzare così il pacchetto difensivo a disposizione di Julian Nagelsmann.

Juventus: De Ligt si avvicina ai saluti

Il difensore olandese ha ormai deciso di voler abbandonare la Juventus dopo tre stagioni. Il Bayern ha già pronto un contratto fino al 2027 con un ingaggio da 18 milioni di euro lordi all’anno. Una cifra che ha ingolosito De Ligt, che a Monaco sarebbe centrale nel progetto tecnico di Nagelsmann. Il difensore classe 1999 è pronto a salutare i bianconeri, che però potranno incassare una cifra superiore ai 70 milioni e pensare al sostituto.

