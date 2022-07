Bayern Monaco: pronta l'ultima offerta decisiva per De Ligt

10-07-2022 10:41

Il Bayern Monaco si sta muovendo seriamente per acquisire il centrale della Juventus, Mathiijs De Ligt.

In attesa di conoscere il proprio futuro, quindi se la sua stagione sarà all’ombra della Mole o in Germania, il nazionale olandese si aggregherà al gruppo di Allegri dopo aver effettuato le visite mediche. Secondo quanto riporta Tuttosport, nella giornata di domani i dirigenti bavaresi arriveranno in Italia per portare già questa settimana il numero 4 bianconero a Monaco, presentando al club torinese un’offerta irrinunciabile di 90 milioni di euro.

