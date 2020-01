Juve avanti tutta, la telecronaca Rai fa infuriare i tifosi

Ancora Cristiano Ronaldo a trascinare la Juventus che passa in semifinale di Coppa Italia battendo per 3-1 la Roma ancora una volta uscita sconfitta pesantemente dallo Stadium. Nonostante il tentativo di rimonta nella ripresa e qualche amnesia difensiva i tifosi della Vecchia Signora possono fare ancora una volta festa. Ma c’è un particolare della telecronaca, stavolta in quota Rai, a non aver soddisfatto il mondo del web.

Cr7 padrone si sblocca in Coppa

Tre le reti bianconere, tutte nel primo tempo con Cristiano Ronaldo, ancora a segno (per la prima volta in coppa Italia) e inarrestabile nella progressione che ha sbloccato la partita. Poi ci hanno pensato un ottimo Bentancur e il solito colpo di testa di Bonucci su palla inattiva a mettere in cassaforte il punteggio. A inizio ripresa una incertezza di Buffon su tiro di Under ha riaperto la partita con la Roma che ha avuto più di qualche buona occasione per mettere tutto in discussione. Ma lo stesso Buffon ha chiuso un paio di volte la saracinesca.

Ronaldo sempre più idolo

Oramai non fa più notizia il gol di Cristiano Ronaldo che anche oggi si è preso la squadra sulle spalle bloccando il risultato. I tweet sono tutto, o quasi per lui. “Tanto Cristiano Ronaldo non è più quello di una volta, dicevano”.

Bizzotto, il gol di Bonucci e il 3-2 che non c’è

Come detto in apertura la telecronaca della Rai non ha convinto. A cominciare da qual “Kalinic non segna da un anno” ripetuto come un mantra da Franco Lauro nel prepartita quasi a esorcizzare il digiuno dell’ex viola che invece si è fermato sul palo. Ma è il telecronista Bizzotto a finire nel tritacarne dei social, insieme alla seconda voce di Di Gennaro. Per i due Bonucci era in fuorigioco sul gol ma Rocchi prima e il Var dopo hanno convalidato il gol. “Chiedete scusa alla Juve per aver gridato al fuorigioco sul gol del 3-0″ scrive adirato qualcuno; “Per i telecronisti Rai era fuorigioco netto. La VAR invece concede la rete di Bonucci. Hanno fatto vedere il replay tre volte, per dire”.

Ma c’è di più visto che dopo il gol della Roma del 3-1 in sovrimpressione per qualche secondo è comparsa la scritta Juv-Rom 3-2 cosa che è stata subito fotografata e postata sui social come prova del tifo della Rai perché si riaprisse la partita.

Tifosi elogiano Bentancur ma non solo

Oltre a Cristiano Ronaldo applausi per Rugani, per il centrocampo, specie nel primo tempo, e finalmente qualcuno fa i complimenti a Sarri: “Primo tempo sontuoso, ora inizia davvero a vedersi la mano di Sarri, ci voleva solo tempo e lavoro. Questa è una Juve meravigliosa”. E poi a prendersi la scena è Rodrigo Bentancur: “Ecco se comincia a buttarla anche dentro Bentancur diventa un top player assoluto”; ma anche “Ammetto il mio personale debole per Bentancur, a cui affiderei le chiavi di casa, le chiavi della macchina, la scelta del menu del pranzo di Natale e le prime tre cifre del PIN del mio bancomat”.

SPORTEVAI | 22-01-2020 22:58