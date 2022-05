Juve, Barzagli sull'addio di Chiellini: "Lascia un grande uomo"

24-05-2022 22:01

L’ex difensore centrale della Juventus Andrea Barzagli, attuale assistente delle giovanili della nazionale italiana, ha parlato a margine dell’evento Il calcio tra storia, narrazione e formazione.

Grande compagno di squadra e amico di Giorgio Chiellini, ai microfoni di TMW ha parlato dell’addio alla Juve del capitano:

“È stato strano vedere l’ultima partita allo Juventus Stadium. Lascia un grande difensore, un grande uomo, magari si parla solo di calcio ma parlando di Università è uno dei pochissimi giocatori laureati. Perdita per la nazionale? Sono momenti, generazioni, capita. I giocatori più giovani avranno molta responsabilità, qualcosa abbiamo dietro, non serve preoccuparci”.

Una parola anche su Vlahovic, al quale Barzagli da ancora tempo per dimostrare il proprio valore alla Juve:

“Vlahovic ha mostrato di essere un ottimo bomber, con un girone d’andata bellissimo e confermato dalle parite anche nella Juventus, tuttavia ci sono in ogni caso differenze tra le due società e si è dovuto adattare. Ovvio, per la Fiorentina è stata una perdita ma ha finito molto bene. De Ligt? Sul mercato non so niente, lo gestiranno loro”.