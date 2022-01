Juve beffata sul traguardo, il web si infuria e individua il colpevole

12-01-2022 23:49

Tanta è la delusione tra i tifosi della Juventus: mancava una manciata di secondi ai calci di rigore, ma il gol di Sanchez proprio al 120′ ha regalato la Supercoppa all’Inter. E il web immancabilmente scatena la caccia ai colpevoli, perché la rabbia è tanta non solo per il risultato, ma anche per una prestazione giudicata da molti sottotono.

TUTTI “CONCORDI”

“Non voglio più vedere Alex Sandro in campo”, è il commento a bruciapelo. Perché il terzino brasiliano, da tempo nel mirino dei tifosi, è forse il principale colpevole del gol del 2-1. Ma non è il solo: “Continuate a fare giocare, De Sciglio, Rugani, Alex Sandro, Rabiot… bravi bravi”. “Grande assist di petto di Alex Sandro”, e ancora: “Alex Sandro che al 120 prova a stoppare una palla di petto in area deve tornare ai pulcini proprio. Si spazza via, quanto può essere difficile?”. “Non è umano Sandro, non è umano Allegri che lo schiera. Non è rispetto per noi tifosi. Alex Sandro è offensivo per qualsiasi categoria di lavoratore”.

COLPE ANCHE ALLA SOCIETA’

Ma lo sguardo poi spazia a tutta la stagione bianconera, ed alla situazione di emergenza che la squadra sta vivendo. “Società vediamo di mettere mano al portafoglio. Stasera la squadra senza Chiesa, senza De Ligt, senza Danilo, senza Bonucci non poteva fare di più”. Ma è sempre Alex Sandro nel mirino: “Se fate giocare ancora Alex Sandro vengo alla Continassa e vi infilo un palo dove sapete voi. Basta con quello zombie in campo”.

“Ancora una volta Alex Sandro ci fa un bel regalo. Kean e Dybala freschi che camminano, un centrocampo dove il più forte è un americano. C’è poco da dire, ora siamo come il Milan e l’Inter dello scorso decennio: facciamo schifo”. “Non si può.. Alex Sandro non ha azzeccato uno stop, un passaggio, un controllo. Una cosa scandalosa”.

ONORE ANCHE AGLI AVVERSARI

Ma qualcuno rende anche merito all’avversario: “Hanno meritato, ci hanno dominati dall’inizio alla fine. Il nostro gol è stata solo una culata. Onore ai vincitori”. “Temevo l’imbarcata, loro al completo e noi molto rimaneggiati. Abbiamo perso all’ultimo secondo, se questi sono i primi in classifica con noi hanno sudato molto ma molto più del previsto”.

E infine, ce n’è anche per l’allenatore: “Allegri che si ostina a far giocare quel bidone vergognoso di Alex Sandro merita di essere esonerato immediatamente. Basta! Basta! Basta!”. “Siamo una squadra imbarazzante, se l’altra non fosse stata l’Inter l’avrei pure tifata”. “C’è poco da dire. Chi gioca vince, chi si chiude in difesa perde. Una cosa è certa, al di là di come sia finita la Juve, con allegri, è la squadra più brutta di tutta la serie A e riesce a rendere noiosa qualsiasi partita. #AllegriOut ha già fatto peggio di Pirlo“.

